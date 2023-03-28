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В Беларусь вернулась зима

Сложные погодные условия в Беларуси. Как и прогнозировали синоптики, в страну вернулась зима. Со вчерашнего вечера на большей части территории пошел сильный снег, местами снег мокрый и дождь. Ветер в некоторых районах достигает 20 метров в секунду. На отдельных участках дорог гололедица. Температура опустилась до минусовых значений.

Чтобы избежать неприятных ситуаций на дороге, ГАИ призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными. Сильные осадки ожидаются и днем. Температура воздуха от минус 2 до плюс 11°С.

Фото:pixabay.com

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