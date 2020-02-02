В Беларусь вернулся самолет, доставивший гуманитарную помощь Китаю

Об этом сообщает наше посольство в Китае. Ранее стало известно, что всего в провинции Хубэй, где произошла вспышка коронавируса, находятся 12 наших соотечественников. Это студенты, магистранты, люди, приехавшие в Китай работать, а также те, кто оказался здесь транзитом. По сообщению МИД Китая, иностранные граждане могут покинуть регионы провинции Хубэй на основании официального запроса посольства.

И сегодня в Беларусь вернулся самолет, доставивший гуманитарную помощь в Китай. Он приземлился утром в Мачулищах. Полет прошел в штатном режиме. Экипаж с задачей справился на отлично, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Минобороны Беларуси. Первой на борт поднялась бригада медиков, которые проверили состояние прилетевших.