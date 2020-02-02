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В Беларусь вернулся самолет, доставивший гуманитарную помощь Китаю
Об этом сообщает наше посольство в Китае. Ранее стало известно, что всего в провинции Хубэй, где произошла вспышка коронавируса, находятся 12 наших соотечественников. Это студенты, магистранты, люди, приехавшие в Китай работать, а также те, кто оказался здесь транзитом. По сообщению МИД Китая, иностранные граждане могут покинуть регионы провинции Хубэй на основании официального запроса посольства.
И сегодня в Беларусь вернулся самолет, доставивший гуманитарную помощь в Китай. Он приземлился утром в Мачулищах. Полет прошел в штатном режиме. Экипаж с задачей справился на отлично, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Минобороны Беларуси. Первой на борт поднялась бригада медиков, которые проверили состояние прилетевших.
Военно-транспортный самолет с белорусской гуманитарной помощью вылетел в Китай 29 января по распоряжению Президента и привез в дружественную страну около 20 тонн товаров медицинского назначения. Все белорусского производства. На борту вместе со спасателями и медиками находилась и наша съемочная группа. Беларусь - первая страна, которая направила Китаю гуманитарный груз в связи со вспышкой нового смертельного вируса.
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