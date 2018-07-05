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В Беларусь возвращается тепло

С такой погодой, как сегодня, можно далеко и не уезжать. В Беларусь возвращается тепло. До 28 со знаком плюс сегодня обещают синоптики по юго-западу страны. Без осадков не обойдется. Небольшие дожди пройдут почти по всей республике. Местами грозы с порывистым ветром. Небольшое похолодание и неустойчивая погода ожидается снова на предстоящих выходных.

Погода на следующей неделе будет умеренно теплой, в пределах климатической нормы, но без дождей также не обойдется.

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