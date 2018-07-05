С такой погодой, как сегодня, можно далеко и не уезжать. В Беларусь возвращается тепло. До 28 со знаком плюс сегодня обещают синоптики по юго-западу страны. Без осадков не обойдется. Небольшие дожди пройдут почти по всей республике. Местами грозы с порывистым ветром. Небольшое похолодание и неустойчивая погода ожидается снова на предстоящих выходных.