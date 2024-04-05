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В Беларусь возвращается тепло

После прохладных дней в Беларусь возвращается тепло. С 6 апреля температурный фон и характер погоды начнет постепенно меняться.

В субботу на большей части страны еще ожидаются дожди, местами с апрельскими грозами. Ночью до плюс 8, днем до 19 тепла. В воскресенье станет еще теплее, осадки прекратятся.

Комфортная весенняя погода сохранится и в начале следующей недели. Будет пасмурно, но лишь местами по стране пройдет кратковременный дождь.

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