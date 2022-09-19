В Беларусь за медуслугами приезжают из Латвии, Литвы и Польши - что привлекает туристов?

Более 240 тысяч иностранцев посетили Беларусь по безвизу. Напомним, с апреля такая возможность появилась у граждан Литвы, а также у обладателей латвийских паспортов. А с июля виза для въезда в Беларусь не нужна гражданам Польши. И, несмотря на то, что гостеприимством белорусов не довольны европейские политики, обычные жители соседних стран с удовольствием приезжают в нашу страну. Особой популярностью пользуется медицинский туризм. И не только в областных центрах. Съемочная группа телеканала "Беларусь 1" посмотрела, как обстоят дела с получением медицинских услуг в древнем Полоцке, и убедилась - сочетание цены и качества на уровне и в райцентрах. Ради этого даже сотни километров не преграда. Марина Романовская продолжит.

Татьяна Сурганте из Латвии в Беларусь по безвизу приехала во второй раз. Говорит, впечатлена красотой и гостеприимностью. А еще радуют цены, в частности, на стоматологические услуги. Даже с учетом затрат на дорогу выходит в разы дешевле, чем в Латвии.

Я под таким впечатлением, какой персонал, какое лечение! Какие манипуляции мне сегодня сделали. Я очень довольна. Мы прошлый раз жили в гостинице. С сестрой прошустрили весь центр Полоцка. Люди отзывчивые, улыбчивые. И памятники все стоят. Татьяна Сурганте, гражданка Латвии

Жители Прибалтики охотно пользуются возможностью безвизового въезда. На улицах Полоцка - большое количество машин с иностранными номерами. У жителей Прибалтики и Польши так же популярностью пользуются медицинские лабораторные исследования, МРТ и УЗИ.

Жители Прибалтики ценят качество белорусских услуг

Пациентов привлекают цены на стоматологические услуги, спектр оказываемых услуг. Цены в Республике Беларусь в разы меньше, чем у наших соседей. Ирина Красовская, завотделением платных услуг

При получении медицинской услуги можно находиться как в палатах повышенной комфортности, так и в многочисленных гостиницах города Полоцка. Для гостей пребывание в Полоцке - это возможность соединить отдых, пребывание на древней Полоцкой земле. А с другой стороны - получение качественной помощи. У нас для каждого пациента индивидуально разрабатывается план диагностики и лечения. Олег Борисов, заместитель главврача Полоцкой центральной городской больницы

Более 240 тысяч иностранцев посетили Беларусь по безвизу

Безвизовый въезд в Беларусь для обладателей литовских и латвийских паспортов действует с апреля 2022 года. Такая же возможность с июля появилась и у граждан Польши. За это время нашу страну по безвизу посетили более 240 тысяч иностранцев.

На лечение - в Беларусь!

Павел Сергеев привез в Полоцк на лечение супругу с сестрой. Позади около двухсот километров. Качеством услуг довольны.

В Латвии берут деньги большие, а качество оставляет желать лучшего. Здесь немножко проще, дешевле. Павел Сергеев, гражданин Латвии

Инна Лайзане, гражданка Латвии: Только что мне сделана операция, минут десять не прошло. У нас процесс долгий - имплантация. И мы надеемся, что все будет спокойно. И мы сможем пересекать границу, приезжать к вам и получать удовольствие. Мы очень благодарны и специалистам, и организатором этого всего. Потому это уникальная возможность обрести второе счастье. Павел Сергеев, гражданин Латвии

Культурная программа для зарубежных гостей

В будни - лечение, в выходные - культурная программа. Древнейший город Беларуси - Полоцк - славится музеями. Одна из главных достопримечательностей - Софийский собор - особенно притягивает иностранных туристов. По воскресеньям в легендарном зале звучит органная музыка.