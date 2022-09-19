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В Беларусь за медуслугами приезжают из Латвии, Литвы и Польши - что привлекает туристов?
Более 240 тысяч иностранцев посетили Беларусь по безвизу. Напомним, с апреля такая возможность появилась у граждан Литвы, а также у обладателей латвийских паспортов. А с июля виза для въезда в Беларусь не нужна гражданам Польши. И, несмотря на то, что гостеприимством белорусов не довольны европейские политики, обычные жители соседних стран с удовольствием приезжают в нашу страну. Особой популярностью пользуется медицинский туризм. И не только в областных центрах. Съемочная группа телеканала "Беларусь 1" посмотрела, как обстоят дела с получением медицинских услуг в древнем Полоцке, и убедилась - сочетание цены и качества на уровне и в райцентрах. Ради этого даже сотни километров не преграда. Марина Романовская продолжит.
Татьяна Сурганте из Латвии в Беларусь по безвизу приехала во второй раз. Говорит, впечатлена красотой и гостеприимностью. А еще радуют цены, в частности, на стоматологические услуги. Даже с учетом затрат на дорогу выходит в разы дешевле, чем в Латвии.
Я под таким впечатлением, какой персонал, какое лечение! Какие манипуляции мне сегодня сделали. Я очень довольна. Мы прошлый раз жили в гостинице. С сестрой прошустрили весь центр Полоцка. Люди отзывчивые, улыбчивые. И памятники все стоят.
Жители Прибалтики охотно пользуются возможностью безвизового въезда. На улицах Полоцка - большое количество машин с иностранными номерами. У жителей Прибалтики и Польши так же популярностью пользуются медицинские лабораторные исследования, МРТ и УЗИ.
Жители Прибалтики ценят качество белорусских услуг
Пациентов привлекают цены на стоматологические услуги, спектр оказываемых услуг. Цены в Республике Беларусь в разы меньше, чем у наших соседей.
При получении медицинской услуги можно находиться как в палатах повышенной комфортности, так и в многочисленных гостиницах города Полоцка. Для гостей пребывание в Полоцке - это возможность соединить отдых, пребывание на древней Полоцкой земле. А с другой стороны - получение качественной помощи. У нас для каждого пациента индивидуально разрабатывается план диагностики и лечения.
Более 240 тысяч иностранцев посетили Беларусь по безвизу
Безвизовый въезд в Беларусь для обладателей литовских и латвийских паспортов действует с апреля 2022 года. Такая же возможность с июля появилась и у граждан Польши. За это время нашу страну по безвизу посетили более 240 тысяч иностранцев.
На лечение - в Беларусь!
Павел Сергеев привез в Полоцк на лечение супругу с сестрой. Позади около двухсот километров. Качеством услуг довольны.
В Латвии берут деньги большие, а качество оставляет желать лучшего. Здесь немножко проще, дешевле.
Инна Лайзане, гражданка Латвии: Только что мне сделана операция, минут десять не прошло. У нас процесс долгий - имплантация. И мы надеемся, что все будет спокойно. И мы сможем пересекать границу, приезжать к вам и получать удовольствие. Мы очень благодарны и специалистам, и организатором этого всего. Потому это уникальная возможность обрести второе счастье.
Культурная программа для зарубежных гостей
В будни - лечение, в выходные - культурная программа. Древнейший город Беларуси - Полоцк - славится музеями. Одна из главных достопримечательностей - Софийский собор - особенно притягивает иностранных туристов. По воскресеньям в легендарном зале звучит органная музыка.
Жители Прибалтики и Польши с удовольствием приезжают в нашу страну по безвизу. Зачастую это не однодневные визиты - все больше желающих оздоровиться в белорусских санаториях. А еще увидеть реальную картину - как на самом деле живут белорусы. Ведь в их стране этого не покажут в телеэфире.