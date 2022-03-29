В Беларусь за сутки прибыли 800 граждан Украины

В Беларусь за последние сутки проследовали 800 граждан Украины, в том числе 146 транзитом через Польшу, 14 - через Литву и 5 через Латвию, сообщает Госпогранкомитет. Наша страна обеспечивает обратившихся украинцев местами для временного проживания и оказывает помощь. В Гомельской области развернуты мобильные пункты обогрева.



Президент Беларуси принял решение о безвизовом въезде для тех, кто направляется из Украины к месту постоянного проживания, до 15 апреля.

Пункты пропуска Беларуси работают в штатном режиме.