В Беларусь за вакцинацией: более 130 иностранцев уже зарегистрировались

Более 130 иностранцев зарегистрировались для прохождения вакцинации в Беларуси. В основном это жители Украины и Литвы. Также есть обращения из Латвии, Эстонии, Нидерландов и Германии.

Информацию озвучили в Минздраве. Напомним, с сегодняшнего дня граждане 73 государств могут въехать в Беларусь без визы, чтобы вакцинироваться "Спутником V". Въезд возможен не ранее двух календарных дней до подтвержденной даты вакцинации и не позднее указанной даты. Прибывать на территории Беларуси они могут не более 5 суток. Ожидается, что первые желающие (их заявки уже подтверждены) прибудут завтра. Прививать иностранцев готовы более чем в полусотне учреждений здравоохранения по всей стране.