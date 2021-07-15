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В Беларусь за вакцинацией: более 130 иностранцев уже зарегистрировались
Более 130 иностранцев зарегистрировались для прохождения вакцинации в Беларуси. В основном это жители Украины и Литвы. Также есть обращения из Латвии, Эстонии, Нидерландов и Германии.
Информацию озвучили в Минздраве. Напомним, с сегодняшнего дня граждане 73 государств могут въехать в Беларусь без визы, чтобы вакцинироваться "Спутником V". Въезд возможен не ранее двух календарных дней до подтвержденной даты вакцинации и не позднее указанной даты. Прибывать на территории Беларуси они могут не более 5 суток. Ожидается, что первые желающие (их заявки уже подтверждены) прибудут завтра. Прививать иностранцев готовы более чем в полусотне учреждений здравоохранения по всей стране.
Эту процедуру придется повторить и перед приездом за вторым компонентом вакцины. Планируется, что привиться от COVID-19 иностранцы на этих условиях смогут до конца следующего года.
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