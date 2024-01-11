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В Беларусь запрещен ввоз и обращение ряда стеклоомывающих жидкостей
В Беларусь запрещен ввоз и обращение ряда стеклоомывающих жидкостей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
С начала осенне-зимнего периода санитарно-эпидемиологической службой ведется постоянный мониторинг безопасности низкозамерзающих стеклоомывающих жидкостей. Не все из них успешно прошли лабораторный контроль.
При производстве стеклоомывающих жидкостей запрещено использование метанола (метилгидрат, метиловый спирт), его содержание не должно превышать 0,05 объемного процента. По результатам лабораторного контроля отмечались превышения гигиенического норматива в 14-680 раз.
По состоянию на конец 2023 года в связи с превышением содержания метанола постановлениями заместителя министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача Беларуси запрещен ввоз и обращение ряда жидкостей. Подробный список можно посмотреть на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
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