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В Беларусь завтра придет настоящая зима, в конце недели до - 18

В Беларусь завтра на смену первым теплым дням нового года придет настоящая зима. Днем до 5 с минусом, порывистый ветер и метель. К выходным похолодает еще больше, продолжатся и снегопады.

В конце недели прогнозируют значительное усиление морозов - до 18 со знаком "минус".

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