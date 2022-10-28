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В Беларусбанке открылся уникальный музейно-коммуникационный центр

С чего началось сберегательное дело в Беларуси? Как создавалось и развивалось крупнейшее финансовое учреждение страны? Сегодня в Минске Беларусбанк открыл музейно-коммуникационный центр. Торжественное открытие экспозиции стало еще одним знаменательным событием в рамках празднования 100-летнего юбилея банка. Обновленный музей, который создали ровно два десятилетия назад, собрал уникальные свидетельства нашей истории. В экспозиции монеты, сберегательные книжки, ценные бумаги, архивные документы и награды. Каждый экспонат представляет особую ценность, ведь отражает процессы, которые тогда происходили в обществе.

Сегодня получилась интерактивная площадка, где можно ознакомиться с историей развития банка, банковского дела в Республике Беларусь. Я благодарен нашим ветеранам за то, что они отдали частичку себя именно при наполнении данной экспозиции. В этом месяце нашему музею исполняется 20 лет со дня его открытия. Для нас это важно потому, что, создавая эту экспозицию, мы передаем будущему поколению историю страны, историю сберегательного дела.
Виктор Ананич, председатель правления ОАО "АСБ Беларусбанк", член Совета Республики Национального собрания Беларуси

В мою бытность работы в Беларусбанке музей начинал создаваться. Это было на Берсона, это было несколько экспонатов, у нас был очень хороший руководитель, именно специалист музейного дела. И он тогда это все собирал, собирал. Таким образом у нас вырос хороший музей. Я очень рада, что в Беларусбанке есть такой музей современный.

Открытие центра значимо и для молодежи, ведь важно передать им историю, наследие старшего поколения и своей страны. В рамках обучения финансовой грамотности школьники и студенты частые гости музея.

Фото: БелТА

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