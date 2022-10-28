В Беларусбанке открылся уникальный музейно-коммуникационный центр

Сегодня получилась интерактивная площадка, где можно ознакомиться с историей развития банка, банковского дела в Республике Беларусь. Я благодарен нашим ветеранам за то, что они отдали частичку себя именно при наполнении данной экспозиции. В этом месяце нашему музею исполняется 20 лет со дня его открытия. Для нас это важно потому, что, создавая эту экспозицию, мы передаем будущему поколению историю страны, историю сберегательного дела.

Виктор Ананич, председатель правления ОАО "АСБ Беларусбанк", член Совета Республики Национального собрания Беларуси