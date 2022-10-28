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В Беларусбанке открылся уникальный музейно-коммуникационный центр
С чего началось сберегательное дело в Беларуси? Как создавалось и развивалось крупнейшее финансовое учреждение страны? Сегодня в Минске Беларусбанк открыл музейно-коммуникационный центр. Торжественное открытие экспозиции стало еще одним знаменательным событием в рамках празднования 100-летнего юбилея банка. Обновленный музей, который создали ровно два десятилетия назад, собрал уникальные свидетельства нашей истории. В экспозиции монеты, сберегательные книжки, ценные бумаги, архивные документы и награды. Каждый экспонат представляет особую ценность, ведь отражает процессы, которые тогда происходили в обществе.
Сегодня получилась интерактивная площадка, где можно ознакомиться с историей развития банка, банковского дела в Республике Беларусь. Я благодарен нашим ветеранам за то, что они отдали частичку себя именно при наполнении данной экспозиции. В этом месяце нашему музею исполняется 20 лет со дня его открытия. Для нас это важно потому, что, создавая эту экспозицию, мы передаем будущему поколению историю страны, историю сберегательного дела.
В мою бытность работы в Беларусбанке музей начинал создаваться. Это было на Берсона, это было несколько экспонатов, у нас был очень хороший руководитель, именно специалист музейного дела. И он тогда это все собирал, собирал. Таким образом у нас вырос хороший музей. Я очень рада, что в Беларусбанке есть такой музей современный.
Открытие центра значимо и для молодежи, ведь важно передать им историю, наследие старшего поколения и своей страны. В рамках обучения финансовой грамотности школьники и студенты частые гости музея.
Фото: БелТА
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