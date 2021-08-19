Сегодня и завтра белорусской туриндустрии - выездное совещание с участием премьер-министра прошло в Новогрудке

Сейчас мы все активнее перестраиваемся под внутреннийспрос, и этот процесс начался еще в 2020 году. Об этом говорили с премьер-министром в Новогрудке. Ведь достопримечательностейу насмного - в одном Новогрудке 117 объектов: и замки, и музеи, и церкви, и костелы. В этом году белорусы активнее начали изучать родные места. Спрос растет. Но пока не можем перекрыть активность прошлых лет с зарубежным наплывом после введения безвиза.



К слову, многие наши санатории ради повышения собственной привлекательности в прошлом году вложили в полтора раза больше денег в укрепление материально-технической базы, чем сезоном ранее. Всего же в Беларуси 106 санаторно-курортных организаций на 29 тыс. мест и 200 оздоровительных на 37 тыс. мест. При этом места достаточно, чтобы строить новые. О сегодня и завтра белорусской туриндустрии, которая второй год работает в сложных условиях, говорили с премьером.



Роман Головченко уверен, нынешние трудности - это окно возможностей для внутреннего туризма.

Но пока проседает и сервис, и общепит. И важно знать, за что турист готов платить.Несмотря на то, что известные тропы уже есть, не все адреса досконально проработаны. Среди предложений правительства - один пакет может совмещать несколько направлений, активно работать с туроператорами, в том числе зарубежными, разрабатывать туры для паломников. Ведь пока в мировом рейтинге мы во второй сотне. И доля туризма в ВВП не превышает 2,5 %.



