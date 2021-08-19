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Сегодня и завтра белорусской туриндустрии - выездное совещание с участием премьер-министра прошло в Новогрудке

В Беларуси работает пятилетняя госпрограмма "Беларусь гостеприимная". Документ утвердили еще в начале года. Среди главных целей - формирование и развитие современного конкурентоспособного туркомплекса, а также увеличение вклада туризма в развитие национальной экономики. Пока эта доля невелика, хотя в правительстве уверены, что резервы есть, но нужно учиться умело и выгодно продавать свой туристический продукт.

Конечно, на развитии сказывается и пандемия. Но это общемировая тенденция, как и та, что многие страны вплотную занялись именно внутренним туризмом. Ведь не все курортные границы пока открыты. Что сделано в Беларуси для привлечения гостей? И где пока "проседаем"? Об этом говорили на выездном совещании в Новогрудке.

Светлана Лукьянюк расскажет подробнее.

Госпрограмма "Беларусь гостеприимная" приоритетами определяетразвитие въездного и внутреннего туризма, повышение конкурентоспособностиуслуг и продвижение национальных туристических брендов на мировом рынке.
Программа состоит из трех подпрограмм:

Финансовое обеспечение реализации программы за счет госказны и республиканской и местных, а также за счет частных инвестиций. Но эти пятилетние планы пока развернулись не на 100 %.Сейчас из-за закрытых границ теряет не только наш авиаперевозчик, теряет и весь туристический бизнес. Это сфера уже второй год работает вопреки. Только начали отходить от пандемии коронавируса и рассчитывали, что иностранные туристы поедут по белорусским маршрутам, соседи перекрыли воздушные направления.

Сейчас мы все активнее перестраиваемся под внутреннийспрос, и этот процесс начался еще в 2020 году. Об этом говорили с премьер-министром в Новогрудке. Ведь достопримечательностейу насмного - в одном Новогрудке 117 объектов: и замки, и музеи, и церкви, и костелы. В этом году белорусы активнее начали изучать родные места. Спрос растет. Но пока не можем перекрыть активность прошлых лет с зарубежным наплывом после введения безвиза.

К слову, многие наши санатории ради повышения собственной привлекательности в прошлом году вложили в полтора раза больше денег в укрепление материально-технической базы, чем сезоном ранее. Всего же в Беларуси 106 санаторно-курортных организаций на 29 тыс. мест и 200 оздоровительных на 37 тыс. мест. При этом места достаточно, чтобы строить новые. О сегодня и завтра белорусской туриндустрии, которая второй год работает в сложных условиях, говорили с премьером.

Роман Головченко уверен, нынешние трудности - это окно возможностей для внутреннего туризма.
Но пока проседает и сервис, и общепит. И важно знать, за что турист готов платить.Несмотря на то, что известные тропы уже есть, не все адреса досконально проработаны. Среди предложений правительства - один пакет может совмещать несколько направлений, активно работать с туроператорами, в том числе зарубежными, разрабатывать туры для паломников. Ведь пока в мировом рейтинге мы во второй сотне. И доля туризма в ВВП не превышает 2,5 %.

Интересные маршруты для путешествий по Беларуси:

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