В Беларуси 15 августа объявлено жарким понедельником

В Беларуси на завтра объявлен желтый уровень опасности из-за жары. Ночью прогнозируется от +15 °C до +21 °C. В начале недели днем столбики термометра покажут 26-32 градуса. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы и усиление ветра.