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В Беларуси на смену практически летним выходным придут зимние будни с морозами
В Беларуси на смену практически летним выходным придут зимние будни. Ночные заморозки ожидаются в большинстве районов страны. Со вторника по четверг - до минус 4, а днем - до 11 тепла. Прохладу будут сопровождать кратковременные осадки: дождь и мокрый снег.
Ожидается, что пятница будет самым холодным днем на этой неделе. Пройдут кратковременные дожди (в основном это мокрый снег, дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью будет составлять от минус 5 до минус 2, днем 0 - плюс 6.
Температурный фон на этой неделе будет на 1 - 4 градуса ниже климатической нормы. В выходные станет немного теплее, осадки при этом сохранятся.
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