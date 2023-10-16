В Беларуси на смену практически летним выходным придут зимние будни с морозами

Ожидается, что пятница будет самым холодным днем на этой неделе. Пройдут кратковременные дожди (в основном это мокрый снег, дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью будет составлять от минус 5 до минус 2, днем 0 - плюс 6.

Ирина Чернякова, инженер-синоптик Республиканского центра по гидрометеорологии