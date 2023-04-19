ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Беларуси 20 апреля ожидается до +19°С

В Беларуси 20 апреля ожидается до +19°С

До 19 градусов тепла и преимущественно без осадков ожидается в Беларуси 20 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, днем порывы усилятся до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 3-9 градусов. Днем воздух прогреется до 14-19 градусов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все