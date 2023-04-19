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В Беларуси 20 апреля ожидается до +19°С
До 19 градусов тепла и преимущественно без осадков ожидается в Беларуси 20 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В четверг будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, днем порывы усилятся до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит плюс 3-9 градусов. Днем воздух прогреется до 14-19 градусов.
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