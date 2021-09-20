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В Беларуси включили отопление
В Беларуси стартовал отопительный сезон. Сегодня начнут включатьбатареи в детских садах, школах, больницах, учреждениях соцобеспечения, музеях, госархивах, библиотеках и гостиницах Минска. В дома же тепло начнет поступать при среднесуточной температуре на улице +8 и ниже в течение пяти дней. В последнюю очередь потеплеет в общественных и административных зданиях, промышленных и прочих организациях.
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