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В Беларуси 2 сентября температура воздуха прогреется до +32°С
В Беларуси 2 сентября температура воздуха прогреется до плюс 32, объявлен оранжевый уровень опасности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центрпо гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Погода будет облачной с прояснениями. Ночью и утром по северо-западу страны ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах - грозы с порывистым ветром. В ночные и утренние часы местами будет слабый туман. Минимальная температура воздуха ночью - 13-19 выше нуля, максимальная днем составит плюс 24-30 градусов. В дневные часы во многих районах по югу страны максимальная температура воздуха достигнет 30-32 градусов тепла.
На большей части территории Гомельской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.
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