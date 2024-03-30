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В Беларуси 31 марта ожидается до +25°С

В Беларуси 31 марта ожидается до +25°С

До 25 градусов тепла ожидается в Беларуси 31 марта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центрпо гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков. Лишь утром и днем по северу местами пройдут кратковременные дожди, грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен туман. Ветер прогнозируется юго-восточный, южный слабый с усилением до умеренного, днем местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля, днем 19-25 градусов тепла.

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