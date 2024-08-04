В Беларуси 4 августа вступил в силу закон о госзакупках

4 августа в Беларуси начал действоватьзакон от 31 января 2024 года № 354-З "Об изменении Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)", сообщает БЕЛТА .



Закон принят в целях совершенствования порядка осуществления государственных закупок. В нем закреплены нормы, направленные на дальнейшую цифровизацию, совершенствование и оптимизацию процедур государственных закупок, а также на исключение недобросовестного посредничества и других злоупотреблений в государственных закупках.



В целях повышения эффективного расходования бюджетных средств закрепляется возможность заказчиков заключать договоры на срок более года, регламентируются вопросы размещения информации об исполнении договоров, определяется механизм действия заказчика при непредставлении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения исполнения своих обязательств.



Для оптимизации и сокращения сроков осуществления государственных закупок, а также для обеспечения своевременного получения необходимых товаров (работ, услуг) государственным органам и организациям предоставлено право воспользоваться процедурой закупки из одного источника в случаях, когда проведение конкурентных процедур закупок по экономическим причинам невозможно. Кроме того, увеличивается порог для проведения процедуры закупки из одного источника с 300 до 500 базовых величин.

