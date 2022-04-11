В Беларуси 70 % стоимости капремонта погашает государство

Своего рода модернизация ожидается и в сфере ЖКХ: в Беларуси на законодательном уровне планируются новации, которые позволят исключить допуск недобросовестных подрядчиков на объекты капремонта. Местные власти смогут выбирать проверенные службы, при этом будет строго контролироваться стоимость работ. Сейчас полторы сотни объектов по стране проблемные, там превышены сроки выполнения капремонта.