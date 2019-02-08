В Беларуси 72 % молодых людей довольны условиями работы

Такие данные приводит информационно-аналитический центр страны о ситуации на молодежном рынке труда. Также респонденты отметили, что довольны престижем своей профессии. Есть возможность и для карьерного роста. А вот на вопрос о заработке мнения молодых людей разделились примерно поровну - 51 % готов рисковать ради больших денег, а вот 45 - предпочитают небольшой, но стабильный доход.