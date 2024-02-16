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В Беларуси 98,1 % потребителей обеспечены качественной питьевой водой - система ЖКХ подвела итоги

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства в 2023 году сработала стабильно. Итоги прошлого и акценты на нынешний, 2024 год озвучили на расширенном заседании коллегии, в которой участие принял и вице-премьер Беларуси Анатолий Сивак. Одна из главных оценок работы коммунальщиков - это количество обращений, которые поступают от граждан. И здесь стоит отметить, что число претензий снизилось за год почти на 4 %.

Важным вопросом остается обеспечение граждан качественной питьевой водой. За прошлый год в эксплуатацию было введено почти 200 станций обезжелезивания.

У нас 98,1 % потребителей обеспечены качественной питьевой водой. На этом останавливаться мы не должны, поскольку стоит задача до 2025 года достигнуть 100 %. Для этого еще необходимо за 2 года построить порядка 400 станций обезжелезивания. Хотелось бы еще отметить тот факт, что у нас в стране в течение пятилетки очень плотно работали над заменой лифтов. В стране практически не осталось лифтов со сверхнормативным сроком эксплуатации.
Геннадий Трубило, министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси

Положительная динамика наблюдается и по капремонту жилых домов - отремонтировано почти 3,5 млн кв. м. Здесь удалось превзойти показатели прошлых лет.