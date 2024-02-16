В Беларуси 98,1 % потребителей обеспечены качественной питьевой водой - система ЖКХ подвела итоги

У нас 98,1 % потребителей обеспечены качественной питьевой водой. На этом останавливаться мы не должны, поскольку стоит задача до 2025 года достигнуть 100 %. Для этого еще необходимо за 2 года построить порядка 400 станций обезжелезивания. Хотелось бы еще отметить тот факт, что у нас в стране в течение пятилетки очень плотно работали над заменой лифтов. В стране практически не осталось лифтов со сверхнормативным сроком эксплуатации.

Геннадий Трубило, министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси