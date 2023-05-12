В Беларуси активная фаза нереста: напоминаем специальные правила для рыболовов

На Вилейском водохранилище во время полевых проверок был задержан мужчина, который с помощью сетей добыл леща и карася. Вред составил около 200 базовых величин. За такое нарушение гражданам может грозить штраф либо ограничение свободы на срок до трех лет.

Алексей Сырцов, замначальника Минской областной инспекции охраны животного и растительного мира