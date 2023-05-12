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В Беларуси активная фаза нереста: напоминаем специальные правила для рыболовов

Ловить рыбу только по специальным правилам. В водоемах Беларуси сейчас идет активная фаза нереста. Для любителей рыбалки под запретом ловля с лодки, в темное время суток и тем более с помощью сетей. Сотрудники Госинспекции проверяют все водоемы круглосуточно и каждый день задерживают нарушителей. Когда улов большой, тянет на уголовное дело.

В Вилейском районе, например, проверяющие вместе со съемочной группой АТН обнаружили метры ловушек, установленных браконьерами. Попался в сети госинспекторов и один из нарушителей. Мужчина как раз вытянул крупный улов - 22 карася и столько же леща. Теперь ему за свое увлечение придется отвечать в соответствии с Уголовным кодексом.

На Вилейском водохранилище во время полевых проверок был задержан мужчина, который с помощью сетей добыл леща и карася. Вред составил около 200 базовых величин. За такое нарушение гражданам может грозить штраф либо ограничение свободы на срок до трех лет.
Алексей Сырцов, замначальника Минской областной инспекции охраны животного и растительного мира

Напомним, нерест в Брестской и Гомельской областях проходит до 18 мая. В Минской, Могилевской и Гродненской до 30 мая. По Витебскому региону заканчивается позже всего: 8 июня. В этот период ловить рыбу можно на один крючок с берега в светлое время суток.

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