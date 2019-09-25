В Беларуси активно идет выдвижение кандидатов в депутаты

Претенденты на участие в парламентских выборах стараются в этот период донести до избирателей свои предвыборные программы и идеи.



Инициативные группы как правило совмещают пикеты на улицах и поквартирный обход граждан, обладающих правом голоса. Время для сбора подписей выбирается самое ходовое - конец рабочего дня - когда у граждан есть минута подойти к пикету и детально ознакомиться с биографией потенциального кандидата, задать вопросы. Сами претенденты на места в парламенте ориентируются на тщательное изучение проблем своего округа.



В каком-то смысле возможные кандидаты стараются составить своего рода социальный паспорт округа. Собрать самые наболевшие проблемы, предложения о нововведениях, которые способны улучшить состояние дел. Практика показывает, что избиратели могут обращаться с самыми разными вопросами.



Напомним, выборы депутатов Палаты представителей назначены на 17 ноября, в Совет Республики - на 7 ноября.