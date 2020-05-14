В Беларуси антисептики производят более 10 предприятий

Стихийный ажиотажный спрос на антисептики в первые недели весны стал настоящим экзаменом для аптечной сети, поставщиков и производителей подобной продукции. То, чего всегда казалось в избытке, на фоне пандемии коронавируса превратилось в один из предметов первой необходимости. Предложение по импортным поставкам, да и местное производство, не поспевали за спросом. Ситуацию под личный контроль взял Глава государства. Была поставлена задача - обеспечить страну отечественными аналогами в кратчайшие сроки. Курировать направление поручили Комитету госконтроля. Сегодня белорусские антисептики можно встретить не только в аптеках, но и в широкой торговой сети. Евгений Каллаур взглянул на производственный процесс изнутри.





Наш ответ вирусу

Для этого бизнеса с чистыми руками придумана идеальная формула импортозамещения. Не требуется прорывной инновационности, технология прозрачна, как сам продукт, ингредиенты доступны и производятся внутри страны. Основа - этанол. Производные для него - злаки. Тот случай, когда продукт для медицинских целей рождается общими усилиями авангарда нашей экономики: промышленности и сельским хозяйством.

После поставленной задачи нарастить производство на территории бобруйского предприятия оперативно заготовили стратегический запас зерновых: более 10 тысяч тонн, из которых получат пищевой спирт - наиболее эффективный, быстродействующий и безопасный для человека.

Спрос - по меркам рынка колоссальный. С заводом сотрудничают более 20 компаний, производящих медицинскую и пищевую продукцию. На 500-х квадратных метрах - огромные резервуары для ректификации. Все контролируется электроникой. Только за сутки здесь изготавливают более 30 тысяч литров спирта.

Владимир Матюшевский, замдиректора ОАО "Бобруйский завод биотехнологий":

"Работают здесь более 50 человек, цех работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю производим спирт из зерна - рожь, кукуруза, тритикале. При нынешней потребности мы можем обеспечить рынок Беларуси этим сырьем. И если будет уменьшение потребности на внутреннем рынке - можем продавать на экспорт".

В Беларуси наладили выпуск антисептиков

Когда этанол получен, можно приступать к изготовлению антисептика. Основа формулы - примерно 65% - спирт. Остальное - глицерин, отдушки и загуститель. Все необходимые компоненты перемешиваются вот в таком устройстве, его объем 10 тысяч литров. Дальше - автоматический розлив и упаковка.

Сергей Бакун, директор ОАО "Бобруйский завод биотехнологий":

"Были огромные запасы спирта, поэтому организовать производство спиртосодержащей продукции, имея на руках лицензии, документацию на производство, нам не составляло большого труда. Были проблемы временные по закупке оборудования. Но мы оперативно их все решили. Закупили оборудование в России, которое было в наличии, то есть - мы на это все потратили минимальные сроки".

Закупить оборудование - важно, но это только полдела. Для любого производства необходима технология, которая поможет оптимизировать процесс. И опыт, который бобруйчане получили раньше, а, применив сейчас, смогли сократить время на запуск линии.

Его опытные образцы произвели еще несколько лет назад. Однако на поток не ставили - отсутствовал спрос. Но глобальная пандемия фактически сформировала заказ. И сегодня бобруйский завод может производить до 30 тысяч литров антисептика в сутки.

Вопрос с тарой тоже был решен в короткие сроки - закупили формы для выдува. Сегодня на заводе санитайзер фасуют в литровые бутылки. Они пользуются наибольшим спросом у потребителей. Есть вариант поменьше - 100 мл. В планах к концу мая разливать и в максимально удобные "подручные" емкости в 50 миллилитров. Впрочем, подстроиться готовы под разного потребителя. В случае необходимости можно нарастить производство и в 5 литровых бутлях. В этом случае с конвейера будет сходить почти 100 тысяч литров антисептика в сутки.

Антон Крюков, начальник цеха ОАО "Бобруйский завод биотехнологий":

"Цех работает круглосуточно, мы преформу покупаем в Могилеве, привозим сюда, из нее выдуваем бутылку в 1 литр в количестве от 10 до 12 тысяч в смену. Также на этих выдувках можем выдувать и 3-, 4-, 5-литровые бутылки".

Антисептики производят более 10 предприятий