Резкий спрос на путевки в белорусские санатории от жителей Латвии и Литвы

Беларусь открытая и мирная страна. Яркий тому пример - безвиз для граждан прибалтийских стран. Как сообщили в Госпогранкомитете, нашу страну уже посетили более 55 тысяч иностранцев. Безвизовый порядок въезда для жителей Литвы и Латвии введен с 15 апреля. До конца года граждане соседних стран могут въехать в нашу страну неограниченное количество раз и находиться на всей территории. Для прибалтов это возможность без лишних бумаг посетить родственников, сделать покупки или отдохнуть в санаториях. Ольга Масловская убедилась, что народная дипломатия и доброе соседство сильнее политических интриг.

Летний сезон в Лепельском военном санатории расписан по дням. Загрузка 100 %. Отдыхают белорусы, россияне, украинцы. С середины весны резкий спрос на путевки от граждан Латвии и Литвы. В допандемийный период они были постоянными гостями белорусской здравницы. Поэтому, когда наша страна сняла визовые ограничения для жителей соседних Прибалтийских стран, они начали активно бронировать путевки.







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Приблизительно раза в два увеличилось количество туристов. "Как у вас обстановка?" - люди начинают с этого. Отвечаем, что у нас все отлично, много отдыхающих из вашей страны. Василий Молявко, заместитель начальника, начальник отдела маркетинга Лепельского военного санатория



Среди гостей здравницы и житель Даугавпилса Веналий Верещако. Уроженец Миорского района после окончания школы поехал учиться в соседнюю республику на железнодорожника. Машинистом наколесил расстояние в два экватора. Но такого долгого пути, как дорога на малую родину, у него не было. Последний раз в Беларуси гостил в доковидном 2019 году. С открытием безвиза решили с женой обязательно ехать. Причем не только родственников навестить, но и здоровье поправить.





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У меня родственники в Верхнедвинском районе, могилы - отец, сестра похоронены. Очень хорошо, что разрешили нам ехать. Не знаю, как тут подбирали персонал, но мы тут, как в сказке. Веналий Верещако, житель г. Даугавпилса (Латвия)



Водо-, электро- и светолечение, прием и консультация узких специалистов, возможность проведения ультразвуковых исследований - список медицинских услуг очень широкий. Как утверждают гости, все значительно дешевле, чем дома, а некоторые процедуры и вовсе эксклюзив Беларуси.



Вот такой процедуры у нас вообще нет, а вот такую я попросила - мне назначили. Отдыхаем душой и телом, в Латвии все на латвийском, а корни у нас белорусские и русские. Светлана Верещако, жительница г. Даугавпилса (Латвия)



Прибалтика, все пациенты любят нас. Всегда приезжали. Очень огорчались, когда не могли приехать. Звонили, спрашивали - когда? Во-первых, качество у нас, культура обслуживания, и по цене однозначно у нас дешевле. Людмила Глушанина, врач-рефлексотерапевт Лепельского военного санатория



Солнечные ванны на благоустроенном пляже, рыбалка, пешие лесные маршруты. Для тех, кто хочет ближе познакомиться с Беларусью, экскурсии в Полоцк, Витебск, Минск.



Туристический интерес к нашей стране со стороны западных соседей тоже растет. В безвизовую Беларусь уже во второй половине июня собирается большая группа экскурсоводов из Латвии, есть бронирования на даты проведения "Славянского базара в Витебске".



Туристический бизнес с энтузиазмом встретил отмену виз. Есть уже бронирования организованных групп. Латыши всегда любили приезжать в Беларусь. Лариса Петровская, директор туристического салона



Прибалтийские коллективы - долгожданные гости и на фестивале "Браславские зарницы". В этом году делегации снова разнообразили программу международного творческого форума.

Белорусскую границу гости из Прибалтики пересекают быстро и максимально комфортно. Пункт пропуска "Урбаны" недавно реконструировали, увеличили количество полос и рабочих мест. С 15 апреля через "Урбаны" с безвизом в Беларусь въехали без малого 17 тысяч граждан Литвы и Латвии.



В целом по стране эта цифра в разы больше.



Более 55 тысяч иностранцев воспользовались возможностью безвизового въезда в Республику Беларусь. В нашу страну проследовало более 37 тысяч граждан Литвы и около 18 тысяч граждан и неграждан Латвии. Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси

