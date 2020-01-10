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В Беларуси более 100 тысяч многодетных семей. Лидирующую позицию занимает Брестский регион
Успехи наших детей - это и заслуга их родителей. На тех основах и ценностях, которые закладываются в семье, держится и государство. Именно поэтому поддержка материнства и детства в Беларуси - один из главных приоритетов.
По данным Министерства труда и соцзащиты, в нашей стране более 100 тысяч многодетных семей. Лидирующую позицию занимает Брестский регион - здесь более 22 тысяч семей. На втором месте Минская область - чуть более 18 тысяч, затем Гомельская, замыкает список Витебский регион - здесь около 10 тысяч семей. В рейтинге стран, благоприятных для материнства и рождения детей, наша страна занимает первое место среди стран СНГ и 25-е среди 179 стран мира. И это лучший аргумент в пользу социальной направленности всех наших программ и планов.
Варианты поддержки многодетных семей в Беларуси постоянно совершенствуются
К примеру, семейный капитал. Право на него имеют белорусы при рождении (усыновлении или удочерении) третьего или последующих детей. При условии, что в семье воспитываются не менее троих детей в возрасте до 18 лет. Его размер в этом году составляет 22 с половиной тысячи белорусских рублей. И вот важный момент: теперь эти средства можно использовать досрочно на строительство или приобретение жилья, на получение на платной основе образования и платных медицинских услуг. О важной роли материнства и господдержки семей наш следующий репортаж.
Рассказывает
Мария Тройнич:
Многодетная мама Ксения Кохнюк редко выходит на прогулку с детьми одна: чтобы справиться с таким количеством колясок, нужна помощь еще одного взрослого. 20- летняя брестчанка стала мамой впервые. И сразу тройня. Когда врачи сообщили результаты УЗИ, сначала не поверила. Справляться с малышками Ксении помогают бабушки, сестра и даже соседи. Специально организовали график дежурств.
Рожать в Брест приезжают из других стран
Рождение тройни в Брестском родильном доме - событие редкое. За прошлый год здесь приняли только одни такие роды. Сегодня в учреждении есть все условия, чтобы оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь. Рожать в Брест приезжают даже из других стран. Сегодня Брестская область - самая многодетная в стране. Здесь проживают 22 тысячи семей, где воспитывают от трех детей. Самая большая, где 13 детей,живет в Ивацевичах.
Поддержка многодетных семей в Беларуси
Многодетных семей в стране с каждым годом становится больше. Всех поддерживает государство. И как обозначил Глава государства, эта помощь не должна быть формальной. Кроме льгот на строительство жилья, многодетные семьи получают еще материнский капитал. Размер единовременной материальной помощи - 22 тысячи 500 рублей. Многодетную семью Ксении Кохнюк в этом году ожидает еще одно радостное событие - новоселье. Собственное жилье поможет построить государство. Дом уже начали возводить в новом микрорайоне областного центра.
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