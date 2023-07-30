В Беларуси более 115 тысяч семей получат материальную помощь к учебному году

Более 240 тысяч школьников из многодетных семей получат материальную помощь к учебному году, а это 115 тысяч семей. Во всех регионах страны начали прием заявлений.

Единовременная матпомощь предоставляется независимо от дохода семьи и выплачивается тем, кто воспитывает троих и более несовершеннолетних детей. Ее размер составит 109 рублей на каждого школьника в семье. Всего на данный вид поддержки в местных бюджетах запланировано свыше 26 миллионов рублей.



Ольга Штин, пресс-секретарь Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Малообеспеченным семьям, в том числе и многодетным, семьям, воспитывающим ребенка с инвалидностью, финансовая помощь на подготовку к школе оказывается в виде единовременного и (или) ежемесячного социальных пособий в рамках государственной адресной социальной помощи.