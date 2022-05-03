В Беларуси более 72 % педагогов - выпускников педклассов - быстрее адаптируются на новом рабочем месте

По всем школьным предметам оценки должны быть от 7 до 10. По двум профильным предметам по вступительным испытаниям в высшие учебные заведения отметки должны быть не ниже 8, должна быть рекомендация педагогического совета учреждения образования. Я должен сказать, и школы, и гимназии, где открыты педклассы, очень ответственно подходят к выдаче рекомендации. Всего лишь треть выпускников педагогических классов получают подобные рекомендации.

Александр Жук, ректор Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка