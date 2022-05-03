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В Беларуси более 72 % педагогов - выпускников педклассов - быстрее адаптируются на новом рабочем месте
Более 72 % молодых преподавателей, которые являются выпускниками педклассов, чувствуют себя уверенно и быстрее адаптируются на новом рабочем месте. В то время как специалисты без обучения в профильных школьных классах показывают этот результат на 60 %.
Результатами соцопроса поделился ректор педагогического университета имени Максима Танка Александр Жук.
В 2021-м в вузе состоялся первый выпуск студентов из числа обучавшихся в педклассах. 110 выпускников уже работают в учреждениях образования страны. В этом году дипломы получат вдвое больше молодых специалистов. Выпускники педклассов могут быть зачислены на профильные специальности вуза без прохождения централизованного тестирования.
По всем школьным предметам оценки должны быть от 7 до 10. По двум профильным предметам по вступительным испытаниям в высшие учебные заведения отметки должны быть не ниже 8, должна быть рекомендация педагогического совета учреждения образования. Я должен сказать, и школы, и гимназии, где открыты педклассы, очень ответственно подходят к выдаче рекомендации. Всего лишь треть выпускников педагогических классов получают подобные рекомендации.
Сегодня в БГПУ получают образование 744 выпускника педклассов - это каждый пятый студент. Всего же в этом учебном году в школах и гимназиях работают 556 педагогических классов, в которых обучаются более 5 тысяч ребят.
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