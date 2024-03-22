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В Беларуси больше не будут регистрировать ИП

С 1 октября в Беларуси прекратят регистрацию ИП.

Белорусский парламент принял поправки, по которым все индивидуальные предприниматели должны перерегистрироваться в юрлица до конца следующего года. Им предложено сделать это по упрощенной схеме в течение одного рабочего дня.

Также установлено, что малые юридические лица - это компании с коллективом до 100 человек, средние - с численностью до 250 работников, свыше - крупные.

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