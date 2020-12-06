В Беларуси бойцы ГУБОП разоблачили мужчину, который призывал к насилию над силовиками

Возбуждены уголовные дела. Подозреваемый - 35-летний уроженец России, ныне гражданин нашей страны, являлся активным участником телеграм-чата "Отряды гражданской самообороны Беларуси". Ранее задержанный был судим за хулиганство, сейчас безработный. По оперативной информации, 8 декабря фигурант собирался уехать на заработки в Польшу и не возвращаться.