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В Беларуси бойцы ГУБОП разоблачили мужчину, который призывал к насилию над силовиками

Возбуждены уголовные дела. Подозреваемый - 35-летний уроженец России, ныне гражданин нашей страны, являлся активным участником телеграм-чата "Отряды гражданской самообороны Беларуси". Ранее задержанный был судим за хулиганство, сейчас безработный. По оперативной информации, 8 декабря фигурант собирался уехать на заработки в Польшу и не возвращаться.

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