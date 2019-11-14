В Беларуси будет открыто 100 образовательных классов с применением высоких технологий

В Беларуси уже в следующем году будет открыто 100 образовательных классов с применением высоких технологий.Инициативы Парка высоких технологий и крупных игроков на цифровом рынке направлены как на развитие системы образования в целом, так и на поддержку талантливых учеников, в частности. Возможность писать программы, собирать роботов, изучить азы 3D-моделирования - все это абсолютно бесплатно уже теперь доступно учащимся средней школы номер 1 Дрогичина. Алексей Волков продолжит.



На двоих им нет и тридцати, а уже буквально за пару дней восьмиклассники Дима и Рома собрали своего первого робота-сортировщика. Пока что он раскладывает по цветам конфеты - впрочем, ребята уже знают, куда им развиваться.



Возможность работать над собственными цифровыми проектами уже в средней школе - главная цель подобного STEM-центра.





Что такое STEM-центр?

Это наука, технология, математика, инженерия, а в этом классе - еще и искусство. Выпускать научный пар - STEM - могут учащиеся как за компьютерами, так и при помощи роботов, причем это не игрушка, а первый шаг к созданию серьезного железа.

Образовательный центр в Дрогичине - 17-ый в Беларуси. Совместный проект Парка высоких технологий и IT-сообщества уже в следующем году намерен вырасти до ста классов по всей стране.

Созданный исключительно за деньги IT-сообщества, такой формат, как STEM -центры, открывает для учащихся абсолютно бесплатный инструментарий: робототехника, 3D-моделирование, программирование.

Основательное дополнение к школьным занятиям как маяк - внедрять свои знания в цифровую экономику - можно и даже нужно уже со школы.

Об этом же в прошлом месяце говорили Александр Лукашенко и лидеры IT-сферы на совещании во Дворце Независимости. Построить отдельный вуз для цифровиков - мысль хорошая, но эффект от IT-бума должна почувствовать страна.

И STEM-классы хороший тому пример. Столь масштабное открытие класса при участии директора ПВТ Всеволода Янчевского неспроста. Дело в том, что школа номер 1 в Дрогичине выиграла в конкурсе "Хочу учиться в STEM-классе!". Ученики исследовали пластик и придумали, как использовать эффективно пластмассу при производстве асфальта. К слову, в городе есть профильный завод. Как результат - одно из десяти призовых мест.

А суп есть? Расхожая шутка в гимназии обращена, как правило, к 11-класснику Евгению Кульбеда. Юноша придумал АСУП - автоматизированную систему управления питанием. Проще говоря, систематизировал и свел в базу данных извечную школьную проблему - обеды учеников.

Уже в следующем году Парк высоких технологий и Ассоциация “Образование для будущего” намерены не только довести количество классов до сотни - внедрить новые направления: машинное обучение, искусственный интеллект, а также применение высоких технологий в химии/биологии и медицине.

Освоили умные классы и, к примеру, в Борисове. Здесь школьники в STEM-центре готовятся к Республиканскому кубку по робототехнике. А при помощи дополненной реальности изучают иностранные языки.