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В Беларуси будет прорабатываться новый закон о работе риелторов, об этом рассказала Ольга Чуприс
В Беларуси будет прорабатываться новый закон, касающийся работы риелторов. В нем будут предусмотрены механизмы, способствующие реализации принципов справедливости, открытости и законности риелторской деятельности. Об этом рассказала замглавы Администрации Президента Беларуси Ольга Чуприс, общаясь с журналистами перед заседанием коллегии Минюста.
Встреча посвящена подведению итогов работы ведомства, органов и организаций в его системе за прошлый год и определению планов и задач на предстоящий период. В 2023-м в стране завершилось приведение законодательства в соответствие с обновленной Конституцией. С этой работой успешно справились, отметила Ольга Чуприс. В этом году предстоит пересмотреть постановления правительства, нормативные правовые акты министерств и решения органов местного управления. В случае выявленных несоответствий доработать.
В этом году в фокусе внимания будут и органы принудительного исполнения, на работу которых также поступают некоторые нарекания. Снижение нагрузки на судебных исполнителей на местах должно быть одной из основных задач на предстоящий год, отметил министр юстиций Сергей Хоменко, акцентировав внимание на обеспечение кадров среди приставов.
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