В Беларуси будет прорабатываться новый закон о работе риелторов, об этом рассказала Ольга Чуприс

В Беларуси будет прорабатываться новый закон, касающийся работы риелторов. В нем будут предусмотрены механизмы, способствующие реализации принципов справедливости, открытости и законности риелторской деятельности. Об этом рассказала замглавы Администрации Президента Беларуси Ольга Чуприс, общаясь с журналистами перед заседанием коллегии Минюста.

Встреча посвящена подведению итогов работы ведомства, органов и организаций в его системе за прошлый год и определению планов и задач на предстоящий период. В 2023-м в стране завершилось приведение законодательства в соответствие с обновленной Конституцией. С этой работой успешно справились, отметила Ольга Чуприс. В этом году предстоит пересмотреть постановления правительства, нормативные правовые акты министерств и решения органов местного управления. В случае выявленных несоответствий доработать.