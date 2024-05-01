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В Беларуси будет работать горячая линия о недостатках в содержании дорог
В Беларуси начнет работу горячая линия о недостатках в содержании дорог. Единый номер - 8 (017) 218-72-92.
На него можно обращаться уже со 2 мая. Звонить можно по будням с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 17:00.
После обработки информации по каждому факту будут приняты меры для устранения недочетов.
Также в Telegram функционирует чат-бот, в который тоже можно сообщить о проблемных участках.
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