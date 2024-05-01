В Беларуси будет работать горячая линия о недостатках в содержании дорог

В Беларуси начнет работу горячая линия о недостатках в содержании дорог. Единый номер - 8 (017) 218-72-92.

На него можно обращаться уже со 2 мая. Звонить можно по будням с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 17:00.

После обработки информации по каждому факту будут приняты меры для устранения недочетов.