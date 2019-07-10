В Беларуси создадут автоматизированную систему учета многодетных семей

В Беларуси до 1 января 2020 года будет создана автоматизированная информационная система учета многодетных семей. Соответствующий указ подписал Глава государства. Система будет содержать информацию, в том числе персонального характера, о несовершеннолетних детях из многодетных семей, их родителях, опекунах, попечителях. Обеспечивать создание и функционирование АИС будет Министерство труда и социальной защиты. Создание системы позволит усовершенствовать учет многодетных семей, проводить на постоянной основе мониторинг этой социальной группы населения.



