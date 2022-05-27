В Беларуси будет создано народное ополчение

На вчерашнем совещании в рамках корректирования вопросов по уточнению и развития Вооруженных Сил Главнокомандующим была поставлена задача создать в Беларуси народное ополчение. Мы видим, что этот вопрос также очень важен. Главное, что у нас есть для этого люди и вооружение. Действительно, количество защитников нашей страны может увеличиться в разы. Это имеет большое значение в сложившейся обстановке, чтобы мы могли мирно жить.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси