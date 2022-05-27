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В Беларуси будет создано народное ополчение
В Беларуси будет создано народное ополчение, об этом сегодня заявил Виктор Хренин во время ежегодных сборов, посвященных безопасности и обороне страны. Министр подчеркнул, что этот вопрос требуется проработать законодательно, а также обсудить его реализацию с губернаторами, которые сегодня были задействованы на сборах по территориальной обороне.
На вчерашнем совещании в рамках корректирования вопросов по уточнению и развития Вооруженных Сил Главнокомандующим была поставлена задача создать в Беларуси народное ополчение. Мы видим, что этот вопрос также очень важен. Главное, что у нас есть для этого люди и вооружение. Действительно, количество защитников нашей страны может увеличиться в разы. Это имеет большое значение в сложившейся обстановке, чтобы мы могли мирно жить.
Военная безопасность и оборона государства
Проведение сборов с руководителями зон территориальной обороны проходит ежегодно, в соответствии с решением главы государства. На фоне сложной военно-политической ситуации у границ Беларуси такие маневры требуют особенно тщательной проработки. Главная задача - повысить уровень слаженности и знаний в вопросах совместных действий.
Наличие территориальной обороны позволяет держать компактную мобильную армию, которую можно оснащать современным оружием. Это несильно большая нагрузка для бюджета. Но при этом мы понимаем, что, если возникает необходимость, на месте формируются подразделения территориальной обороны, которые берут на себя охрану важных объектов, освободив армию от этих функций и позволив ей выполнять боевые задачи.
Создание любых новых формирований носит сугубо оборонительный характер.
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