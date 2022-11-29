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В Беларуси будет создано новое импортозамещающее производство по переработке какао-бобов

"Коммунарка" запустит предприятие полного цикла с инновационным оборудованием. Проект выведет фабрику на новый уровень развития и позволит заместить весь импорт какао-полуфабрикатов. Общий объем инвестиций оценивается в 46 млн евро. Будет создано свыше сотни новых рабочих мест.

Мы начали проект, который через 3 года даст первые объемы. Это увеличение по группе полуфабрикатов, рост выручки, соответственно рост продаж. И к моменту окончания реконструкции это удвоение мощностей "Коммунарки".
Сергей Анюховский, гендиректор СОАО "Коммунарка", член Совета Республики Национального собрания Беларуси

Новое производство позволит увеличить и экспортный потенциал. К слову, в этом году фабрика нарастила внешние поставки на 40 %. Больше всего продукции поставляют на российский рынок.

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