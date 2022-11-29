В Беларуси будет создано новое импортозамещающее производство по переработке какао-бобов

Мы начали проект, который через 3 года даст первые объемы. Это увеличение по группе полуфабрикатов, рост выручки, соответственно рост продаж. И к моменту окончания реконструкции это удвоение мощностей "Коммунарки".

Сергей Анюховский, гендиректор СОАО "Коммунарка", член Совета Республики Национального собрания Беларуси