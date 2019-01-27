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В Беларуси будут функционировать рабочие группы по наведению порядка на строительных площадках
Их организуют при местных исполнительных и распорядительных органах. Акцент прежде всего на безопасности. В эти дни Госстройнадзор проводит мониторинги на столичных объектах. В одном из рейдов побывала и наша съемочная группа.
Рассказывает Виктория Антоненкова.
Стройплощадка - это объект, который требует внимания постоянно, ведь порядок здесь - это порядок на стройке и вокруг нее. А четкое выполнение своих обязанностей персоналом - это комфортные и безопасные условия труда.
Торгово-развлекательный комплекс по улице Тимирязева почти готов к сдаче, остались отделочные работы. В скором времени здесь разместятся больше 150 магазинов, рестораны и фуд-корты, супермаркет, современный кинотеатр, а также самая большая в Европе воздушная труба. Внушительные площади - здесь около 60 тысяч квадратных метров - требуют от строительной бригады максимум внимания и усилий.
Эту простую истину поддерживают и надзорные органы. Ведь достойный труд измеряется не только заработной платой, но и комфортными и безопасными условиями работы. За последние 10 лет в Беларуси серьезно снижен уровень травматизма, и теперь основной акцент на профилактической работе.
В 2018 году Госстройнадзор провел проверки более чем на 7 тысячах объектов по всей стране. Нарушения выявлены в 65 процентах случаев. А потому в 2019-м особое внимание уделят повышению культуры производства работ.
Александр Готовчик, начальник отдела охраны труда, санитарии и экологии Министерства архитектуры и строительства Беларуси:
"Можно навести порядок за неделю, но это не самоцель. Нам нужно, чтобы порядок был постоянно, независимо от того, приехал представитель министерства или департамента инспекции труда - чтобы люди сознательно это делали. Потому что культура производства влияет на все: и на охрану труда, и на безопасность работников, которые там находятся, и на качество - без этого невозможно".
Одна из мер повышения культуры производства - создание рабочих групп по наведению порядка на строительных площадках. Они не только будут выезжать с рейдами на стройплощадки, но также проведут региональные круглые столы, семинары с участием крупных застройщиков, подрядчиков и других заинтересованных.
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