В Беларуси будут функционировать рабочие группы по наведению порядка на строительных площадках

Их организуют при местных исполнительных и распорядительных органах. Акцент прежде всего на безопасности. В эти дни Госстройнадзор проводит мониторинги на столичных объектах. В одном из рейдов побывала и наша съемочная группа.



Рассказывает Виктория Антоненкова.

Стройплощадка - это объект, который требует внимания постоянно, ведь порядок здесь - это порядок на стройке и вокруг нее. А четкое выполнение своих обязанностей персоналом - это комфортные и безопасные условия труда.



Торгово-развлекательный комплекс по улице Тимирязева почти готов к сдаче, остались отделочные работы. В скором времени здесь разместятся больше 150 магазинов, рестораны и фуд-корты, супермаркет, современный кинотеатр, а также самая большая в Европе воздушная труба. Внушительные площади - здесь около 60 тысяч квадратных метров - требуют от строительной бригады максимум внимания и усилий.





Эту простую истину поддерживают и надзорные органы. Ведь достойный труд измеряется не только заработной платой, но и комфортными и безопасными условиями работы. За последние 10 лет в Беларуси серьезно снижен уровень травматизма, и теперь основной акцент на профилактической работе.







