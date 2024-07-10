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В Беларуси будут изменены выплаты пособий на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей

С 2025 года в Беларуси вырастет минимальный размер пособия по беременности и родам, а также пособия на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей. О ком идет речь и кого коснутся такие изменения, ответила начальник управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси Светлана Белаш.

Законом расширены категории семей, которым предоставлено право на назначение пособия на детей старше 3 лет - cемьям, в которых есть несовершеннолетние дети, но ребенок с инвалидностью уже достиг возраста 18 лет, и ему установлена I группа инвалидности (то есть взрослая инвалидность), и один из родителей продолжает за ним осуществлять уход. На несовершеннолетних детей в семье, когда ребенок с инвалидностью достиг 18 лет, будет назначаться пособие - 50 % бюджета прожиточного минимума на каждого ребенка в семье.
Светлана Белаш

В новациях можно проследить, что большое внимание уделяется семьям, которые воспитывают детей-инвалидов. Почему же государство еще раз обращает внимание на эту категорию?

Как объяснила эксперт, это те семьи, которые по объективным причинам нуждаются в дополнительной поддержке государства. Как правило, в семье, где воспитывается ребенок с инвалидностью, один из родителей занят уходом за ним. То есть он не имеет таких больших возможностей для участия в материальном обеспечении семьи, поэтому государство предоставляет помощь для детей до 3 лет с инвалидностью - повышенный размер пособия, независимо от количества детей в семье.

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