В Беларуси будут изменены выплаты пособий на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей

Законом расширены категории семей, которым предоставлено право на назначение пособия на детей старше 3 лет - cемьям, в которых есть несовершеннолетние дети, но ребенок с инвалидностью уже достиг возраста 18 лет, и ему установлена I группа инвалидности (то есть взрослая инвалидность), и один из родителей продолжает за ним осуществлять уход. На несовершеннолетних детей в семье, когда ребенок с инвалидностью достиг 18 лет, будет назначаться пособие - 50 % бюджета прожиточного минимума на каждого ребенка в семье.

Светлана Белаш