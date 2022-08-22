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В Беларуси будут обучать специалистов лесной отрасли из России

Московская область планирует обучать специалистов лесной отрасли в Беларуси. Делегация из этого региона побывала с рабочим визитом в нашей стране.

В течение двух дней гости знакомились с белорусским опытом ведения лесного хозяйства и передовыми технологиями в отрасли, в том числе с подготовкой кадров в современных учебных центрах. Также партнеры заинтересованы в приобретении нашего посадочного материала и малогабаритной техники, с помощью которой удобно работать на территории парковых зон.

Теперь с ответным визитом в Московскую область ждут белорусских специалистов.


Фото: pixabay.com

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