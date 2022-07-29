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В Беларуси будут развивать интернет-торговлю на селе

Белорусы все чаще стали покупать отечественные товары. Доля продажи белорусского составляет уже более 60 %. По итогам первого полугодия розничный товарооборот - 32 миллиарда рублей. Торговля прочно занимает второе место по вкладу в ВВП страны, уступая лишь обрабатывающей промышленности. Министерство антимонопольного регулирования и торговли отмечает: впереди по развитию этой отрасли стоят амбициозные планы - помимо увеличения товарооборота планируется внедрение современных цифровых технологий и платформ не только в городах, а также и в сельской местности.


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Мы уже достаточно неплохо обеспечиваем услугами торговли граждан крупных городов и, конечно, необходимо таким же сервисом на равноправной основе обеспечить и в сельской местности. Поэтому эта задача будет находиться в приоритете. В целом можно отметить, что в текущем периоде белорусские товары пользуются еще большим спросом. Мы нарастили на 1,1 % долю отечественной продукции, и эта работа будет продолжена в дальнейшем. В целом можно отметить, что розничный товарооборот в текущем периоде вырос на 2,1 %.
Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси



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Сегодня в преддверии Дня работников торговли ведомство чествовало лучших представителей отрасли. Профессионалов в торжественной обстановке отметили почетными грамотами и благодарностями.

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