В Беларуси будут развивать интернет-торговлю на селе

Мы уже достаточно неплохо обеспечиваем услугами торговли граждан крупных городов и, конечно, необходимо таким же сервисом на равноправной основе обеспечить и в сельской местности. Поэтому эта задача будет находиться в приоритете. В целом можно отметить, что в текущем периоде белорусские товары пользуются еще большим спросом. Мы нарастили на 1,1 % долю отечественной продукции, и эта работа будет продолжена в дальнейшем. В целом можно отметить, что розничный товарооборот в текущем периоде вырос на 2,1 %.



Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси