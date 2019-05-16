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В Беларуси будут штрафовать за сделки в обход биржи
Депутаты сегодня на сессии поддержали поправки в Административный кодекс. Наказывать будут предпринимателей и должностных лиц предприятий, которые торгуют через посредников и из-за которых мимо официальных сделок из страны уходит молоко и мясо. Причем доля этих схем в общем объеме порой превышает 30 %. Потери бюджета - миллионы долларов. За прошлый год Министерство антимонопольного регулирования и торговли направило в прокуратуру материалы в отношении 300 субъектов хозяйствования.
По новым нормам, за первое нарушение правил биржевых сделок вынесут предупреждение, а за второе накажут рублем. Штраф - до 30 базовых.
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