В Беларуси будут штрафовать за сделки в обход биржи

Депутаты сегодня на сессии поддержали поправки в Административный кодекс. Наказывать будут предпринимателей и должностных лиц предприятий, которые торгуют через посредников и из-за которых мимо официальных сделок из страны уходит молоко и мясо. Причем доля этих схем в общем объеме порой превышает 30 %. Потери бюджета - миллионы долларов. За прошлый год Министерство антимонопольного регулирования и торговли направило в прокуратуру материалы в отношении 300 субъектов хозяйствования.

По новым нормам, за первое нарушение правил биржевых сделок вынесут предупреждение, а за второе накажут рублем. Штраф - до 30 базовых.