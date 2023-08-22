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В Беларуси будут собирать автомобили еще одного китайского бренда

Беларусь освоит сборку китайских кроссоверов бизнес-класса. В ближайшее время автомобили будут сертифицированы, а с сентября начнется поставка машинокомплектов для их производства на территории нашей страны.

Как отметил вице-премьер Петр Пархомчик, белорусский автопром будет развиваться ускоренными темпами, прирастать дополнительными проектами и мощностями. Важная задача - локализация компонентной базы автомобилей, включая и двигатель внутреннего сгорания.

В прошлом году было произведено около 30 тысяч автомобилей Geely. На этот год поставлена задача - выпустить вдвое больше.

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