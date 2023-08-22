В Беларуси будут собирать автомобили еще одного китайского бренда

Беларусь освоит сборку китайских кроссоверов бизнес-класса. В ближайшее время автомобили будут сертифицированы, а с сентября начнется поставка машинокомплектов для их производства на территории нашей страны.

Как отметил вице-премьер Петр Пархомчик, белорусский автопром будет развиваться ускоренными темпами, прирастать дополнительными проектами и мощностями. Важная задача - локализация компонентной базы автомобилей, включая и двигатель внутреннего сгорания.