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В Беларуси будут строить не менее 4 млн кв. метров жилья в год
Не менее 4 миллионов квадратных метров жилья ежегодно. Такие планы у Минстройархитектуры на ближайшие 5 лет. При этом 1 миллион 100 - с господдержкой. Об этом в "Главном эфире" заявил Глава ведомства Руслан Пархамович. Особое внимание - удешевлению квадратного метра для нуждающихся за счет импортозамещения строительных материалов, увеличению ввода многоэтажек на электричестве, развитию инфраструктуры городов-спутников и строительству арендного жилья.
Обеспеченность жильем в 2025 году будет не менее 28 с половиной квадратных метров на человека.
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