Проект "3D-пищевой принтинг" - новое направление в промышленности Беларуси. Специалисты института разработали технологии производства натуральных 3D-продуктов для персонифицированного питания, уникальность которых заключается в их пищевой и биологической ценностях. Под потребности каждого человека с учетом его физиологических потребностей можно задавать индивидуальную пищевую ценность готовому продукту. "Если, допустим, в организме не хватает железа, кальция или каких-то аминокислот, то можно конкретно смоделировать необходимый продукт. С пищей человек будет получать в нужном количестве те компоненты, которые будут нужны и полезны именно этому организму. Также эта технология полезна при наличии аллергических реакций, потому что можно исключить аллергены из состава продукта, что тоже достаточно актуально", - рассказала Ирина Калтович.