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В Беларуси принята обновленная декларация патриотических сил
Задача ведущих политических сил страны - не расколоть общество, а объединить. 9 августа в Беларуси была принята обновленная декларация патриотических сил. Как и прежде, они подтвердили приверженность принципам справедливости, суверенности политики Беларуси и важности принятой недавно на референдуме Конституции. В Минске снова прошел штаб патриотических сил. Представители общественных объединений и политических партий, активисты очертили горизонты будущего Беларуси в свете предстоящих электоральных кампаний. Об ответе на острые вызовы современности Евгений Горин.
Ровно год прошел с момента, когда в таком символичном месте, как Купаловский театр, собрались патриотические силы Беларуси и поставили стратегические задачи, необходимые для сохранения созидательного курса развития страны.
Сегодня форум принял уже алмаз знаний - Национальная библиотека. За прошедшие 12 месяцев в Беларуси, во-первых, приняты системообразующие законы о гражданском обществе, ВНС, политических партиях и общественных объединениях. Огромная работа проделана по разъяснению основных положений этих документов.
Например, "Белая Русь" провела около полутора тысяч диалоговых площадок по всей стране.
Председатель белорусской партии "Белая Русь" Олег Романов подчеркнул, что патриотическая общественность нашей страны воспринимает сугубо позитивно те процессы, которые происходят в гражданском обществе. "Процессы, касающиеся и создания партии, и в целом нашей работы. Люди видят, что хотя и не без ошибок и не всегда гладко, но мы нацелены на развитие нашей страны. Мы нацелены на то, чтобы сохранить Республику Беларусь в ее лучшем виде, сделать ее процветающей и сильной страной. И поэтому те, кто видят свое будущее и будущее своих детей в нашей стране, а таких подавляющее большинство, поддерживают усилия, направленные на сохранение и процветание нашей страны", - дополнил он.
Молодежь - та сила, в чьих руках ключи от будущего страны. И все больше становится тех, кто четко понимает, во-первых, достижения современной Беларуси, а во-вторых, что надо отстаивать их и ставить новые цели, работать над их достижением. Благо сегодня молодых людей - пассионариев становится все больше.
Александр Лукьянов,первый секретарь ЦК БРСМ: Строим мы ни много ни мало будущее нашей страны. И, конечно, очень важно, чтобы в работе штаба патриотических сил принимала участие молодежь. За пределами сегодняшнего штаба много патриотов трудится и принимает участие в кампании по сбору урожая, работает на предприятиях у станков. На этой неделе будет проведен масштабный форум работающей молодежи.Справедливость как один из акцентов развития белорусского общества четко прослеживается и в понимании, что такое благо для страны в программах политических партий. Это тот самый цементирующий момент нашего общества и маркер, позволяющий отделить конструктивные силы от деструктивных. Есть общий тренд, есть общие цели, в нюансах, конечно, могут быть расхождения. Главное - консолидация общества в это непростое для всего мира время.
Олег Гайдукевич,депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии: Политические партии - это очень важный элемент гражданского общества. Их можно и нужно критиковать. Во всем мире критикуют, но ничего другого не придумано. Как выражать политическую волю граждан? Улица, партии, выборы. Партии и выборы - это хорошо, улица - это всегда плохо. Мы пошли в системе партийности своим путем, основной элемент у нас - это Всебелорусское собрание. У людей должен быть выбор.
Ольга Шпилевская,председатель Белорусского союза женщин: Цель любого гражданского общества - это объединение общества для того, чтобы все понимали, что мы - это нация, которую сломать невозможно. Женщины видят этот мир достаточно справедливо и те, кто не способен развязывать войны, поэтому сила женщины в этом. А белорусские женщины особенно сильны. И наша самая главная цель - это единение, ощущение того, что мы белорусы и любимую не отдадим. Как и любимого (улыбается).
Естественно, патриотические силы не игнорируют и внешнюю повестку. Особенно когда дело касается откровенно недружественных шагов в отношении нашей страны и тех самых попыток расколоть белорусов, запутать гражданское общество в свете предстоящих крупных электоральных кампаний. Штаб принял обращение к польскому народу, но главное - тамошним политикам удержаться от сползания к вооруженному противостоянию. Белорусы умеют давать отпор и внешнему, и внутреннему давлению.
Вадим Гигин, председатель правления Белорусского общества "Знание", гендиректор Национальной библиотеки Беларуси: Мы должны договориться о правилах цивилизованной борьбы. Будет столкновение мнений, будет открытая конкуренция идеологии - все так и будет. Но мы должны подходить к этому на основании собственных принципов народовластия, понимания того, что задачаэтих сил, этих организаций не расколоть общество, а объединить. Каждый должен предложить свою программу, но вместе с темпонимать, что для нас незыблемо. Незыблем исторический выбор белорусского народа, те основные принципы, которые сформулированы в годы президентства Александра Лукашенко, Конституция в ее редакции, принятой на референдуме 2022 года. Незыблемы наша символика, которая приобретает сакральный характер: государственные герб, гимн, флаг, понимание исторического пути белорусского народа. Вот это та основа, которая, еще раз подчеркну, является незыблемым базисом для дальнейшего развития белорусов. А по остальным вопросам можно вести дискуссии, почему нет?
Форум показал, что здоровые патриотические силы научились быть едиными и что самое главное - работать вместе. Общая идея, общее понимание нашего общего будущего есть. Справедливая процветающая Беларусь. Остается цель - не свернуть с этой дороги, помогать строить гражданское общество, от которого в итоге выиграют все.
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