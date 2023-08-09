В Беларуси принята обновленная декларация патриотических сил

Строим мы ни много ни мало будущее нашей страны. И, конечно, очень важно, чтобы в работе штаба патриотических сил принимала участие молодежь. За пределами сегодняшнего штаба много патриотов трудится и принимает участие в кампании по сбору урожая, работает на предприятиях у станков. На этой неделе будет проведен масштабный форум работающей молодежи.

Справедливость как один из акцентов развития белорусского общества четко прослеживается и в понимании, что такое благо для страны в программах политических партий. Это тот самый цементирующий момент нашего общества и маркер, позволяющий отделить конструктивные силы от деструктивных. Есть общий тренд, есть общие цели, в нюансах, конечно, могут быть расхождения. Главное - консолидация общества в это непростое для всего мира время.