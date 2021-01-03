Несмотря на то, что все цветные революции готовятся по одной методичке, в Беларуси были использованы новые приемы. Так считает известный российский политолог, профессор факультета политологии МГУ Андрей Манойло. По его словам, главная инновация в том, что в Беларуси были собраны воедино лучшие практики бархатных переворотов, отработанные в других странах за последние 20 лет. Подробнее - в нашем интервью.



Географический охват протеста, организация протестующих, политические лозунги, формат выступлений и активизация внешнего вмешательства - все перечисленное наводит на мысль о том, что в Беларуси была предпринята попытка так называемой цветной революции. Несмотря на то, что все цветные революции готовятся по одной методичке, в Беларуси были использованы новые приемы. Так считает известный российский политолог, профессор факультета политологии МГУ Андрей Манойло.



По его словам, главная инновация в том, что в Беларуси были собраны воедино лучшие практики бархатных переворотов, отработанные в других странах за последние 20 лет. Подробнее о технологиях цветных революций и о том, как, изучив опыт Беларуси, Россия ставит заслон внешним вмешательствам, смотрите в эксклюзивном интервью.



Корр: Госдума России приняла пакет поправок, которые направлены на противодействие подготовке провокаторов, борьбу с оправданием экстремизма и незаконной деятельности иностранных агентов.



Протестные активисты в Беларуси финансировались за счет тех средств, которые задолго до начала избирательной кампании в Беларуси были завезены на территорию республики. Более того, они были не просто завезены, они были обналичены. Расчеты с активистами из числа протестующих проводились как раз наличными денежными знаками. Это очень серьезные финансовые операции. Вот для того, чтобы это не повторилось в Российской Федерации, для этого некоторые корректировки в законы и вносятся.

Корр:Говоря о ситуации в Беларуси многие эксперты находят много схожестей с украинским Майданом. Так все-таки все цветные революции строятся по одной методичке или в Беларуси были применены новые технологии?

Андрей Манойло, политолог, профессор факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия):

В основе всех цветных революций лежит одна и та же схема. Это схема, которая предполагает организацию Майдана, формирование на Майдане агрессивной политической толпы и направление этой толпы против действующей власти.

Все цветные революции эту схему повторяют многократно, из раза в раз. Но меняются технологии, отдельные технологии, которые входят в эту схему организации цветных революций, которые модифицируются в зависимости от того, какие технические новинки появляются.



В нынешней попытке государственного переворота в Беларуси Telegram играет одну из ведущих позиций, но это не делает цветную революцию в Беларуси менее цветной.

Это просто позволяет говорить, что в Беларуси разворачивается цветная революция, но гибридного типа. В которой собраны воедино, так называемые лучшие практики, отработанные прежде в цветных революциях в других странах.



Так общая схема цветной революции в Беларуси полностью повторяет Майдан 2013-2014 годов в Украине.



Сама технология государственного переворота в Беларуси с выдвижением псевдолидера, с объявлением его признанным президентом вопреки результатам выборов, полностью копирует ситуацию венесуэльского прецедента. Эта технология госпереворота в Венесуэле, которая была организована американцами в 2019 году.

Система координации и управления протестными группами в белорусских событиях полностью взята из событий в Гонконге 2019-2020 года, в том числе использование Telegram-каналов.



Технологии конфликтной мобилизации под первоначально не политическую повестку, когда мы не за или против политики, а мы устали, нас все достало - это технологии, отработанные на электромайдане в Армении в 2015 году.

Получается комбинация гонконгско-венесуэльско-украинско-армянского сценария. Вот этим как раз попытка госпереворота в Беларуси и отличается от всех предыдущих майданов.

Корр: Украина решила последовать за своими западными партнерами и присоединилась к антибелорусским санкциям. Насколько такое решение Украины самостоятельно, не продиктовано ли оно извне.

