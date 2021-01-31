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В Беларуси число пациентов с коронавирусом постепенно снижается
Эпидситуация в нашей стране стабилизируется. Число пациентов с коронавирусом постепенно снижается. Больницы, которые ранее перепрофилировались под прием COVID-инфицированных, возвращаются к привычному режиму работы. Конечно, не спеша, взвешенно – предварительно проведя тщательную санитарную обработку. С понедельника принимать пациентов на реабилитацию начала 11-я столичная больница.
За вторую волну здесь вылечили почти полторы тысячи пациентов. Из них 47 % - это люди старше 50 лет и 17 % – старше 70-ти. Работает по своему профилю и центр реабилитации в Аксаковщине. Будущих мам принимает и 2-й столичный роддом. Под прием пациентов с коронавирусом он был перепрофилирован в конце прошлого года. На борьбу с инфекцией были отданы все 8 отделений роддома.
Количество заболевших коронавирусом уменьшается и среди детей. В целом по статистике медиков, маленькие пациенты переносят COVID-19 гораздо легче. Они редко нуждаются и в кислородной поддержке. Обычно это легкая или среднетяжелая форма заболевания.
Практически всегда болеют бессимптомно новорожденные. Госпитализация детей обычно связана с проявлением сопутствующих патологий.
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