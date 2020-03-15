В Беларуси дали зеленый свет электрокарам

. В документе предусмотрены беспрецедентные льготы.Они касаются как владельцев электромобилей, так и тех, кто собирался их приобрести, но пока не решился. Цена экологического авто била по карману. Теперь обнуляется НДС на электрокар, не нужно платить пошлину за разрешение на допуск к участию в дорожном движении. Даже парковка для транспорта на электротяге будет бесплатной до 2026 года.

Александр Лучонок

собрал мнения владельцев электромобилей, оценил риски застрять где-нибудь в пути и выяснил, скоро ли по дорогам страны будет колесить белорусская модель.





На зарядку становись!

Каждый месяц по 300 рублей за ремонт. Именно столько Сергей Русаков еще пару лет назад вкладывал в свой автомобиль, не считая деньги на расходники и топливо. Порхать на дальние расстояния "ласточке" с двигателем внутреннего сгорания и вовсе было не по силам, пришлось реанимировать машину - полностью поменять начинку и наполнить электроэнергией от батареи до двигателя. Все детали собирал самостоятельно. Пригодилось даже зарядное устройство для ноутбука и спидометр велосипеда.Затраты в 3 тысячи долларов принесли практически чистый финансовый выхлоп. Деньги на обслуживание минимальные, при этом ни запаха бензина, ни вибрации, ни шума. Без подзарядки машина может преодолеть больше

150 километров. Но везде ли можно восполнить недостаток энергии?





Весь легковой автопарк белорусов сегодня - это более трех миллионов машин

При этом каждый год дилеры продают и тем самым пополняют его на 60 тысяч авто с двигателями внутреннего сгорания. Стремительно растущий поток транспорта - колоссальная нагрузка не только для дорожной инфраструктуры, но и для экологии. 65 % от общего количества вредных выбросов в атмосферу приходится именно на автомобили.А вот от электричества таких проблем нет.Так почему же при всех экологических плюсах сменить бензобак на батарею решили всего 350 человек?! Официальные дилеры до 2018 года электрокары попросту не продавали. А когда начали, стоимость была очень высокой. Самые бюджетные модели - от 35 тысяч евро. К тому же выбор на рынке был небольшой.От бездоходности адепты новых технологий, такие как Вадим Шут, ввозили машины сами из-за рубежа. Но и в таком случае входной билет в электромобиль был недешевый даже с учетом его аварийного состояния.

Вадим Шут, директор СТО по ремонту электромобилей:

"Вот такая стоит на аукционе 15 тысяч аварийная.Привести ее в нормальное состояние и окончательная стоимость у нее будет 40-45 тысяч долларов".

За небитую до недавнего времени покупатель бы отдал и все 60. При растаможке нужно было перевести два основных платежа: пошлину - 15 % и НДС - 20 от стоимости. Теперь же ввозу электромобилей зеленый свет. Уже задокументированный факт на самом высоком уровне - машины станут дешевле. Соответствующий указ подписал Президент. Вполне логично для государства, недра которого не богаты углеводородами, развивать альтернативную энергетику.

Что же касается экономии электрокаров по сравнению с привычными авто, то она очевидна. Для примера возьмем модель с батареей на 100 киловатт. Полной зарядки хватает на 500 км. Примерная стоимость одной заправки - 30 рублей. Средний расход 95-го бензина 8 литров на 100 км - на это же расстояние потребуется 72 рубля. Таким образом за год за бензин при среднем пробеге в 40 километров в день придется отдать около 1300 рублей, в то время как за пользование электрокаров всего 540.

Но не будет ли риска даже на премиальном авто застрять где-нибудь в пути? Это самый распространенный вопрос у тех, кто собирается приобрести экотранспорт.

Артур Туманов,владелец электромобиля:

"Если мы говорим о таком электромобиле как Tesla, с большой батарей, то нет никакой проблемы доехать в любую точку Беларуси. Если мы говорим о более бюджетных вариантах, там могут быть нюансы. Нужно более тщательно планировать маршрут".





Производство станций зарядки налажено на предприятии в Витебске

Сперва здесь освоили медленные устройства (заряжают за несколько часов). Затем быстрые, способные наполнить электроэнергией за 40 минут. Их мощность 60 киловатт в час. Но здешние конструкторы уже поняли, что и этого мало.

Александр Борисович, заместитель главного инженера-главный конструктор ОАО "Витязь":

"Станция мощностью 150 киловатт. Это в два с половиной раза мощнее, чем представленная станция. А это позволит еще быстрее заряжать автомобили, будет благоприятно воздействовать на инфраструктуру и развития электротранспорта".

Обычная розетка дома для зарядки электромобиля тоже, конечно, подойдет. Но ждать придется как минимум несколько часов. На энтузиазме далеко не уедешь. Поэтому лучше оценим, как же сейчас дела на дорогах. Чтобы доступ к розетке был свободным для электротранспорта, на законодательном уровне в ближайшее время планируют внести изменения в ПДД. Обещают увеличить количество станции до 650 по Беларуси, для сравнения, сейчас их 350. К тому же появятся и сверхбыстрые установки - зарядка всего за 10-12 минут на 350 километров автопробега. Тарифы будут, но гораздо ниже, чем на бензин.Кстати, планируется, что на дорогах страны к этому времени уже будет колесить электрокар белорусского производства. Зеленый свет проекту дали в Институте машиностроения Академии наук. Разработан дизайн и начинка готова. Электромобиль будет панельно-каркасным с батарей на 22 киловатта в час, т.е. от обычной домашней розетки он будет заряжаться около 7 часов.

Александр Белевич, начальник научно-инжинирингового центра Объединенного института машиностроения НАН Беларуси:

"Его задача - это передвижение внутри города. Это не комфортный автомобиль, который ездит на дальние расстояния. Он не предполагает какие-то дальние пробеги, но он должен быть дешевым. Соответственно батарея обеспечит примерно 100 километров пробега".

Разработчики о выходе отечественной модели на рынок говорят с осторожностью. Параллельно идет работа над электроМАЗом и экокомбайном. А мелкосерийное производство китайско-белорусских минивэнов уже анонсируют. Выпуск запланирован на 2021.Вообще на рынке электромобилей уже сегодня предлагают множество вариантов - от самых бюджетных, цена на которые варьируется в районе 15 тысяч, до премиальных, которые начинаются от 45 тысяч долларов. Наш вариант в этом списке будет стоять обособленно. Конечно, из-за цены.





20-е годы, по прогнозам экспертов, станут эрой электромобилей и приведут к очередному нефтяному кризису