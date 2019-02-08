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В Беларуси дан старт мероприятиям, посвященным 30-летию вывода советских войск из Афганистана

За 10 лет СССР потерял в той войне свыше 15 тысяч человек. Домой в Беларусь не вернулись живыми почти 800 героев. Склонить голову у памятного знака погибшим уроженцам Могилевского района в поселке Буйничи (в колледж имени Орловского) приехали сегодня воины-интернационалисты Белыничского, Круглянского и Шкловского районов, участники региональной встречи ветеранов, а также представители общественных организаций и молодежь.

В программе встречи ветеранов торжественный концерт и показательные выступления бойцов отдельной бригады специального назначения из Марьиной Горки.

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