В Беларуси дан старт мероприятиям, посвященным 30-летию вывода советских войск из Афганистана

За 10 лет СССР потерял в той войне свыше 15 тысяч человек. Домой в Беларусь не вернулись живыми почти 800 героев. Склонить голову у памятного знака погибшим уроженцам Могилевского района в поселке Буйничи (в колледж имени Орловского) приехали сегодня воины-интернационалисты Белыничского, Круглянского и Шкловского районов, участники региональной встречи ветеранов, а также представители общественных организаций и молодежь.