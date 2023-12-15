В Беларуси дан старт традиционной новогодней акции "Наши дети"

15 декабря в Беларуси был дан старт республиканской акции "Наши дети".

У этого масштабного марафона добрых дел особое "дыхание", ведь нашу страну отличает забота о каждом, кто в этом нуждается, особенное о подрастающем поколении.

"Наши дети" - новогодняя традиция, которая уже более двух десятилетий под патронатом Президента объединяет и окунает в сказочный мир не только самих ребят.

В нынешнем году благотворительная акция изменила формат. Старт дали в резиденции Деда Мороза в Беловежской пуще. Далее эстафету подхватила вся республика - на прямой связи были все регионы.

О времени исполнения желаний репортаж Дарьи Рачко.

Сегодня стартовала республиканская благотворительная акция. Во всех регионах зажигали елки, водили хороводы и дарили подарки. А начали с главного символа новогоднего праздника - Беловежской пущи.

Дед Мороз, Снегурочка, Царевна-Лягушка и, конечно же, дети. Их здесь сегодня сотни. Этот праздник для них!

В таком формате самую добрую акцию зимы запускают впервые: телемостом с резиденцией Деда Мороза связали все регионы и белорусскую столицу. Так к обратному отсчету подключилась вся страна.

Мы все с нетерпением ждали старта этой акции, потому что она уже стала брендом Республики Беларусь. Дарить детям добро для наc, белорусов, это очень важно, очень трепетно. Это забота нашей страны, нашего государства о наших детях. Мы достучимся до каждого. Никто в эту акцию не будет забыт. Людмила Кондрашова, председатель правления Белорусского детского фонда

В предвкушении и ребята, которые собрались на открытие в Минском дворце детей и молодежи. Хоть и онлайн, эмоции самые настоящие.

Марат Кожевников и Яна Шерегова из Витебска принимали эстафету в своем городе. Ребята поют, танцуют, участвуют в спектаклях, а сегодня впервые были в роли ведущих, к тому же прямом эфире, что волнительно вдвойне. И с этой миссией Марат и Яна справились на отлично.

В каждом из городов акцию ждали. В 61-й гимназии Минска, например, курс взяли на интерактив. Театр "Батлейка" и мастерская Деда Мороза, сказочные игры и мастер-классы, фотозоны, сделанные руками учеников и их родителей, но главное событие торжества - новогоднее представление. В нем не участвовали приглашенные артисты, на сцене исключительно местные звезды.

В прошлом году в рамках благотворительной акции "Наши дети" было собрано порядка 3 млн рублей. Планы на этот - не меньше! Ожидается, что поддержку получат больше 120 учреждений. Это социальные приюты, интернаты, детские реабилитационные центры, учреждения здравоохранения, подарки будут доставлены и в детские дома семейного типа. Отсюда такая ответственность для тех, кто принимает акцию в своем регионе.

С непростой миссией в Могилеве справилась Евгения Поливкина. Девочка - участница театра-студии "Бим-бом". Хочет стать профессиональной ведущей, поэтому уже несколько лет серьезно занимается техникой речи.

Темные силы захватывают время и хотят уничтожить главный новогодний праздник. Кто их сможет победить - показывают сегодня на льду конькобежного стадиона. На театрализованное представление "Сказка о волшебных часах" собрались 2 тысячи ребят со всей столицы.

Дети разных возрастов в ожидании самого волшебного праздника в году. В эти дни вера в доброе и светлое приумножается как минимум вдвое. Не случайно ежегодно приумножается и количество тех, кто дарит свое тепло детям.

Стараемся на новогодние елки пригласить всех детей, потому что каждый ребенок достоин того, чтобы у него был праздник. Новый год - праздник, который объединяет детей и взрослых. Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома

С этого дня ребята из многодетных семей, малообеспеченных, отличники учебы, победители олимпиад и конкурсов будут принимать гостей с подарками и поздравлениями. Акция охватит более миллиона детей.